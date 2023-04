Meditatie: Leve de Koning!

Nog even en het is weer Koningsdag. Velen in Nederland zullen op die dag onze koning toejuichen: „Leve de koning!” En ook wij wensen koning Willem-Alexander op die dag ongetwijfeld allemaal van harte een gezegend nieuw levensjaar toe, met allen die hem lief zijn. Maar nog veel meer bidden we hem en zijn gezin voor de toekomst de genade toe van de Heere Jezus Christus. Al Zijn onderdanen juichen Hém vol verwondering toe: „Leve de Koning!”