In de gesprekken over de graandeal die de export van Oekraïens graan over de Zwarte Zee mogelijk maakt is vooruitgang geboekt, meldt het Turkse ministerie van Defensie. In Istanbul bespraken VN-functionarissen en plaatsvervangende defensieministers van Rusland, Oekraïne en Turkije over de invulling en eventuele verlenging van de afspraken.