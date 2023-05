Uraniumverrijker Urenco ziet een sterke vraag naar zijn producten vanwege de toegenomen interesse in kernenergie door de klimaatproblematiek en de oorlog in Oekraïne. Dat zei topman Boris Schucht in een interview met persbureau Bloomberg. Urenco heeft onder meer een vestiging in Almelo en is deels eigendom van de Nederlandse staat.