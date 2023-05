Het aantal mensen dat verhuist naar een huurwoning is in het eerste kwartaal gedaald ten opzichte van een jaar eerder. De gemiddelde huurprijs nam daarbij voor het derde kwartaal op rij af. Dat melden makelaarsvereniging NVM en Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) in hun kwartaalrapport over de huurtransacties in de vrije sector.