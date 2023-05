ING was donderdag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak. ING profiteerde afgelopen kwartaal flink van de gestegen rente en zag de nettowinst bijna verviervoudigen. De bank ziet ook ruimte om aandeelhouders te gaan belonen door voor maximaal 1,5 miljard euro aan eigen aandelen in te kopen. Concurrent ABN AMRO meldde eerder ook al een forse winsttoename, ondanks de recente onrust in de bankensector.