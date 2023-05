Bij bouwbedrijven lijkt veel belangstelling voor subsidie om schone bouwwerk- en voertuigen aan te kunnen schaffen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt dat in een dag tijd al meer subsidie is aangevraagd dan er te vergeven is. Het gaat om de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB), waarvan de inschrijving maandag openging.