Mars ontkomt aan staking in Veghel om snoep-cao

Snoep- en voedingsfabrikant Mars ontkomt bij zijn fabriek in Veghel voorlopig aan stakingen. Vakbond FNV kondigde eerder aan dat personeel in de Brabantse plaats vanaf woensdag het werk zou neerleggen uit onvrede over de cao bij koek- en snoepfabrikant. Maar Mars stelde aanvullende afspraken voor bovenop de cao voor de hele zoetwarenindustrie, zegt vakbondsbestuurder Eric Brouwer. Die zijn volgens FNV goed genoeg om de stakingen op te schorten.