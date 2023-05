Er zijn nog altijd vragen onbeantwoord als wordt gekeken naar de forensische sporen, of het ontbreken daarvan, in de zaak die draait om het ontvoeren, misbruiken en doden van de 9-jarige Gino uit Limburg vorig jaar. Dit bleek woensdag bij de vierde niet-inhoudelijke zitting in Maastricht, waarbij ook verdachte Donny M. aanwezig was.