ABN AMRO was woensdag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak, die een kleine winst liet zien. Beleggers waren duidelijk tevreden over de resultaten van de bank, die de winst in het eerste kwartaal flink wist op te voeren ondanks de recente onrust in de bankensector. Supermarktconcern Ahold Delhaize, dat ook met kwartaalcijfers kwam, was daarentegen de grootste daler bij de hoofdfondsen.