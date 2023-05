Resultaten ABN AMRO en Ahold Delhaize centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag vooral uit naar de kwartaalcijfers van ABN AMRO en supermarktconcern Ahold Delhaize. ABN AMRO wist de winst in het eerste kwartaal flink op te voeren, ondanks de recente onrust in de bankensector. Het financiële concern profiteerde onder meer van de gestegen rente. Daardoor lukte het om hogere marges te pakken op spaargeld dat bij de bank werd gestald. Ook wees topman Robert Swaak in een toelichting op de cijfers op de aanhoudende veerkracht van de Nederlandse economie in het afgelopen kwartaal.