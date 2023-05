Mitsubishi stijgt op lagere Japanse beurs na recordwinst

Mitsubishi behoorde woensdag tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurs in Tokio. Het Japanse conglomeraat behaalde in het afgelopen boekjaar, dat eindigde in maart, voor het tweede jaar op rij een recordwinst. Het concern deed vooral goede zaken met zijn activiteiten op het gebied van gas, industriële materialen en vastgoed. Om de aandeelhouders te belonen gaat Mitsubishi ook meer eigen aandelen inkopen. Het aandeel werd bijna 4 procent hoger gezet.