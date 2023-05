LAKS: zorgen bij scholieren over eindexamens vanwege achterstand

Bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) komen signalen binnen over middelbare scholieren die zich zorgen maken over hun eindexamens, die deze week beginnen. „Het is voor het eerst dat we dit zo sterk horen”, laat een woordvoerster desgevraagd weten. Volgens haar heerst er angst onder leerlingen, omdat ze het gevoel hebben dat ze niet voldoende zijn voorbereid als gevolg van het gemiste onderwijs tijdens de coronacrisis en het lerarentekort.