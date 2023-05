Prosus onderaan in rode AEX, OCI zakt na resultaten

Prosus was dinsdag de grootste daler in de AEX-index op het Damrak, die verder in het rood zakte. De techinvesteerder had last van forse koersverliezen in de Chinese techsector, waarin het grote belangen heeft. Bij de middelgrote bedrijven moest OCI het ontgelden na tegenvallende resultaten van de kunstmestproducent. Beleggers namen daarnaast weinig risico in afwachting van het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat woensdag verschijnt.