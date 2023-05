Meer dan 700.000 mensen in Soedan zijn door de recente gevechten uit hun huis gedreven en binnen het land op de vlucht geslagen. Dat is een verdubbeling van het aantal intern ontheemden in een week tijd, meldt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Sinds 15 april wordt er hevig gevochten door overheidstroepen en de paramilitaire RSF.