BBB Utrecht: zwaar teleurgesteld dat we buitenspel zijn gezet

De Utrechtse BBB-fractievoorzitter Anton Verleun is „zwaar teleurgesteld” dat de partij niet meer meedoet aan onderhandelingen voor een coalitie in de provincie. Dat zei hij dinsdagochtend op Radio M Utrecht. Maandagavond werd duidelijk dat twee verkenners van GroenLinks en VVD gaan onderzoeken welke partijen met elkaar een provinciebestuur kunnen vormen. Daarmee is Utrecht de eerste provincie waarin BBB niet langer meedoet aan de coalitieonderhandelingen.