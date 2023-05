Verpleegkundigen krijgen het meeste vertrouwen dat zij de waarheid vertellen. Al sinds 1983 wordt door marktonderzoekbedrijf Ipsos onder de Britse bevolking onderzoek gedaan naar het vertrouwen in professionals. Met betrekking tot verschillende beroepsgroepen wordt de Britten gevraagd of zij er in het algemeen op vertrouwen dat de mensen in deze beroepsgroepen de waarheid spreken.