In en bij de RAI in Amsterdam-Zuid is het zondagavond en in de nacht van zondag op maandag „zeer onrustig” geweest, meldt de politie. Even na 21.00 uur braken vechtpartijen uit tussen verschillende groepen die aanwezig waren in het gebouw. De politie greep in, onder meer met honden, en de ME werd ingezet. Rond 02.30 uur waren de laatste mensen vertrokken, meldt een politiewoordvoerder