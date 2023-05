In lange jaren zijn de Turkse presidentsverkiezingen niet zo spannend geweest als nu. Dat komt omdat de uitslag dit keer helemaal niet zo zeker is. De achterliggende twee decennia was het geen vraag wie de grote man zou worden én blijven: Recep Tayyip Erdogan, de man die Turkije deed wegvaren van Europa door de dromen van een islamitisch Groot-Turkije nieuw leven in te blazen.