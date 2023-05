De machtsstrijd in Soedan tussen het leger en de paramilitaire RSF heeft tot honderdduizenden ontheemden geleid. Volgens de jongste cijfers van de Verenigde Naties en andere organisaties zijn de afgelopen drie weken zeker 334.000 Soedanezen in het binnenland op de vlucht geslagen, en staken nog eens ruim 120.000 gedupeerden de grens over naar buurlanden.