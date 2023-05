De vrijheidsmaaltijd die oorspronkelijk gepland stond op de Amsterdamse Magere Brug over de Amstel is verplaatst naar de Mozes en Aäronkerk vanwege het slechte weer, laat de organisatie weten. „Wij hebben het weer nog even aangekeken, maar toch de knoop doorgehakt en zijn blij dat we nu binnen zitten”, aldus een woordvoerder. De 120 mee-eters zitten inmiddels aan de soep.