Apple behoorde vrijdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De iPhone-maker zag de omzet in het afgelopen kwartaal opnieuw dalen, maar presteerde desondanks beter dan kenners hadden verwacht. Topman Tim Cook sprak daarbij van een kwartaalrecord voor de smartphones van Apple. Ook viel de winst van het Amerikaanse techconcern hoger uit dan voorzien. Het aandeel won 3,9 procent.