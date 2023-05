British Airways-eigenaar IAG is positiever geworden over de winst dit jaar, na een sterk eerste kwartaal. Volgens het luchtvaartconcern, waartoe ook het Spaanse Iberia behoort, gaat het vooralsnog goed met de ticketverkoop voor de zomer, terwijl het winterseizoen beter was dan verwacht. De capaciteit in de belangrijkste markten voor de onderneming zou ook weer terug zijn op het niveau van voor de coronapandemie.