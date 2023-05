Apple-leveranciers gemengd op beurzen Azië na cijfers

De Aziatische toeleveranciers van Apple lieten vrijdag een gemengd beeld zien op de beurzen in de regio, na de resultaten van het Amerikaanse techconcern. De iPhone-maker zag de omzet in het afgelopen kwartaal opnieuw dalen. De omzet uit de verkoop van iPhones steeg wel, in tegenstelling tot de opbrengsten uit de verkoop van andere apparaten, zoals Mac-computers en iPads. Topman Tim Cook sprak daarbij van een kwartaalrecord voor de smartphones van Apple. Ook viel de winst hoger uit dan kenners hadden verwacht.