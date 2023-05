Blik op groei bij Air France-KLM in normaal moeilijk kwartaal

Als luchtvaartconcern Air France-KLM vrijdag de boeken opent, zullen beleggers vooral letten op de groei bij het bedrijf. Hoewel het eerste kwartaal in de luchtvaart een moeilijke periode is, zo net na de feestdagen maar voor het zomerseizoen, wordt toch verwacht dat KLM en de Franse zustermaatschappij Air France meer passagiers hebben vervoerd. Dat komt vooral omdat de luchtvaart nog steeds herstellende is van de coronaperiode.