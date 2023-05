De 30-jarige man die wordt verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van meerdere patiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA), blijft vastzitten. De raadkamer van de rechtbank in Assen heeft besloten het voorarrest van de verpleger met dertig dagen te verlengen, meldt het Openbaar Ministerie donderdag.