Olie- en gasconcern Shell zegt dat er geen betaling heeft plaatsgevonden voor zijn belang in het grote Russische olie- en gasproject Sakhalin-2. Dat zei financieel topvrouw Sinead Gorman in een toelichting op de kwartaalcijfers van het bedrijf. Shell kondigde kort na de Russische inval in Oekraïne aan te vertrekken uit Rusland.