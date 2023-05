Het staakt-het-vuren dat om middernacht in Soedan is ingegaan, lijkt weer niet stand te houden. De paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) melden al na enkele uren dat er gewoon wordt doorgevochten, net als bij eerdere wapenstilstanden. Ook journalisten van persbureau Reuters in de hoofdstad Khartoem zeggen dat de strijd in alle hevigheid doorgaat.