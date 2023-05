Aziatische beurzen gemengd na renteverhoging in VS

De Aziatische aandelenbeurzen lieten donderdag een gemengd beeld zien. Beleggers reageerden op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank verhoogde voor de tiende keer op rij het rentetarief in de grootste economie ter wereld om de inflatie te bestrijden. Fed-president Jerome Powell hintte daarbij wel op een mogelijke pauze in de renteverhogingen, waarbij verdere rentestappen afhangen van hoe de economie zich ontwikkelt. Een renteverlaging zit er volgens Powell echter voorlopig niet in.