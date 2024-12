Volgens de Zweedse financiële toezichthouder vertoonde de werkwijze van Klarna „aanzienlijke tekortkomingen” in de algemene risicobeoordeling. Zo had de bank nagelaten te evalueren hoe zijn producten en diensten misbruikt kunnen worden voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme.

„Het is belangrijk om het risico tegen te gaan dat de activiteiten van het bedrijf door criminelen worden misbruikt”, aldus toezichthouder Finansinspektionen in een verklaring. De toezichthouder onderzocht de activiteiten van Klarna tussen april 2021 en eind maart 2022.

Klarna is een van de bekendste afbetaalapps, waarmee klanten hun aankopen later of in termijnen kunnen betalen. Het bedrijf werkt samen met de Nederlandse betaalverwerker Adyen om deze achterafbetaaloptie ook in fysieke winkels aan te bieden.