Inheemse leiders uit voormalige Britse koloniën willen dat koning Charles officieel zijn excuses aanbiedt voor de „eeuwen van racisme, onderdrukking, kolonialisme en slavernij” waaronder hun gemeenschappen hebben geleden. De leiders uit twaalf landen van het Gemenebest van Naties schrijven dit donderdag in een brief aan de koning. Ook willen ze financiële compensatie voor wat hun uit naam van de Britse kroon is aangedaan.