Bij een internationale politieactie tegen de Italiaanse misdaadorganisatie ’Ndrangheta zijn in verschillende Europese landen vele tientallen mensen aangehouden. Italië meldt 108 aanhoudingen, de Duitse autoriteiten nog eens tientallen meer. Ook in België, Frankrijk, Spanje en Portugal zijn invallen aan de gang in het kader van de operatie die ‘Eureka’ is genoemd.