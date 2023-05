Rusland heeft voor de derde keer in zes dagen nachtelijke luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Kyiv zegt de meeste van de 26 droneaanvallen te hebben afgeslagen, maar in de centrale stad Dnipro is een administratief gebouw geraakt. De brand die daarop uitbrak is inmiddels geblust. Er zijn geen berichten van slachtoffers.