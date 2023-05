De aandelenbeurzen in New York hebben dinsdag aanzienlijke verliezen geleden onder aanvoering van middelgrote banken. Een dag nadat First Republic Bank failliet was gegaan en werd verkocht aan JPMorgan was de nervositeit rond de Amerikaanse bankensector merkbaar. Zo gingen de regionale kredietverstrekkers PacWest en Western Alliance Bancorp bijna 28 procent en 15 procent onderuit.