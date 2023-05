Maritiem dienstverlener SBM Offshore was dinsdag een opvallende stijger op een verder negatief Damrak. Het aandeel won 2,2 procent na een groot 10-jarig contract van het Amerikaanse olieconcern ExxonMobil. De beurshandel in Amsterdam zakte aan het eind van de handel verder weg, onder invloed van een flink lagere opening van Wall Street. Daar zijn beleggers in afwachting van het Amerikaanse rentebesluit woensdag.