Londen is klaar voor misschien wel de belangrijkste kerkdienst in een halve eeuw tijd: de kroning van Charles III, zaterdag in de Westminster Abbey. Met de plechtigheid, vol pracht en praal, wordt hij erkend als monarch én als hoofd van de Church of Engeland. Dat kan niet zonder stokoude rituelen, zoals de zalving met olijfolie door de aartsbisschop.