De zeer strenge en omstreden anti-homoseksualiteitswetgeving in Uganda is alsnog nagenoeg ongewijzigd aangenomen door het parlement. De president van het land had de wet teruggestuurd met voorstellen om hem op punten te versoepelen, maar de zwaarste maatregelen zijn blijven staan. Het is nog onduidelijk of president Yoweri Museveni de wet nu wel gaat tekenen.