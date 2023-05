ProRail start halverwege mei met de voorbereiding voor een grootschalige verbouwing op Amsterdam Centraal, meldt de spoorwegbeheerder. Dit betekent dat een aantal winkels in de westelijke reizigerstunnel wordt gesloten. De grote werkzaamheden gaan in december van start en zijn nodig „om in de toekomst meer treinen te kunnen laten rijden en meer ruimte voor reizigers te creëren”, aldus ProRail.