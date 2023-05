Het personeel van het Zuid-Koreaanse techconcern Samsung mag geen gebruik meer maken van AI-systeem ChatGPT en andere vergelijkbare software. Het bedrijf besloot dat nadat het erachter was gekomen dat medewerkers bedrijfsgeheime code invoerden in die systemen. Samsung is bang dat data die bij ChatGPT, Microsofts zoekmachine Bing en Googles AI-systeem Bard worden ingevoerd opgeslagen worden op externe servers.