Ondanks de recente onrust in de bankenwereld met het omvallen van Silicon Valley Bank in de Verenigde Staten en Credit Suisse in Zwitserland, is het vertrouwen van Nederlanders in financiële instellingen stabiel gebleken. Iets meer dan de helft zegt in een onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) tamelijk veel of heel veel vertrouwen in die instellingen te hebben. De rest heeft minder of helemaal geen vertrouwen.