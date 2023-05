Traton, vrachtwagenbouwer en dochteronderneming van Volkswagen, heeft in het eerste kwartaal van 2023 meer vrachtwagens verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. Daarmee boekte het bedrijf ook flink meer omzet. Wel was Traton terughoudend met het aannemen van nieuwe bestellingen, gezien het naar eigen zeggen goedgevulde orderboek.