De politie heeft zeven lichamen gevonden op het erf van een veroordeelde verkrachter (39) in de Amerikaanse staat Oklahoma. De politie was bezig met een zoektocht naar twee vermiste meisjes van 14 en 16 jaar oud, hun lichamen en dat van de 39-jarige man zouden drie van de zeven zijn, volgens Amerikaanse media. De meisjes waren maandag voor het laatst gezien in een auto met de man in de buurt van de plaats Henryetta.