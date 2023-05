Syrië heeft ermee ingestemd om de grootscheepse handel in drugs aan de grenzen met Jordanië en Irak aan te pakken. Damascus wil binnen een maand de bronnen van drugsproductie en -smokkel binnen de eigen grenzen identificeren, staat in een slotverklaring die maandag is afgegeven na een bijeenkomst van Arabische diplomaten in de Jordaanse hoofdstad Amman. Syrië, Jordanië en Irak gaan hiervoor samenwerken.