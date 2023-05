Met gelijkzwevende aandacht luisteren

Nog goed herinner ik mij de wekelijkse uren op de vrijdagmiddag in de woonboerderij van de psychiater-psychoanalyticus, ergens op de Veluwe. Vaak met een bezwaard gemoed reisde ik af om na een ”goedemiddag, meneer De Jong” en een vriendelijk knikje van wal te steken. Of niet, maar dan bleef het stil. Ik werd geacht ongeremd en vrij te associëren over alles wat er in mij opkwam. De analyticus luisterde, zei vrijwel niets en schreef ook niets op.