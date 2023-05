Twee verdachten schietpartij Blerick opgepakt in Duitsland

De politie heeft zondag op twee vliegvelden in Duitsland twee mannen gearresteerd die worden verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij in Blerick, gemeente Venlo, afgelopen donderdagavond. Het gaat om mannen van 31 en 27 jaar. Een van hen werd ingerekend op het vliegveld van Frankfurt, de ander werd op het vliegveld van Düsseldorf aangehouden. De politie is nog op zoek naar een derde verdachte. „Zijn identiteit is bij ons bekend”, zei een woordvoerster van de politie zondag. „We hopen hem snel aan te houden.”