De achtste evacuatievlucht van de Koninklijke Luchtmacht vanuit Soedan is zondag rond 16.00 uur aangekomen in Eindhoven met zestig evacués aan boord, deels Nederlanders, deels met andere nationaliteiten. Het gaat om de laatste vlucht die door Nederland wordt uitgevoerd. Aan boord van de Boeing 777 zat ook Irma van Dueren, de Nederlandse ambassadeur in Soedan.