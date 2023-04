FNV hekelt bezuinigingen in plaats van ‘structureel herstel’

Vakbond FNV is niet te spreken over de bezuinigingen die het kabinet heeft aangekondigd. Volgens voorzitter Tuur Elzinga is juist een „structureel herstel” nodig voor een aantal groeiende problemen. „De overheid moet juist investeren in goede dienstverlening om de schade te herstellen die bezuinigingen in het verleden hebben aangericht”, zegt Elzinga die stelt dat „de kaasschaaf” van kleine bezuinigingen niet goed is voor het vertrouwen in de overheid.