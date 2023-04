Geen lelijke mensen meer, geen dikke mensen, geen rare mensen. Geen kromme neuzen of dikke lippen of spleetogen, geen ouderwetse rolpatronen bij mannen en vrouwen, geen vermelding van welke huidskleur dan ook. Uitgevers zijn druk bezig allerlei aanstootgevende zaken uit romans en kinderboeken te halen. Maar niet iedereen is het daarmee eens.