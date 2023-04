Jongeren ChristenUnie willen praten over deelname PVV Flevoland

De jongerenafdeling van de ChristenUnie, PerspectieF, wil met CU-lijsttrekker Harold Hofstra spreken over mogelijke deelname van de PVV aan een college van Gedeputeerde Staten in Flevoland. „Dit verbaast ons enorm”, meldt de jongerenorganisatie op Twitter. Zij heeft de Flevolandse fractievoorzitter en demissionair gedeputeerde Harold Hofstra uitgenodigd voor een gesprek in de podcast van PerspectieF-voorzitter Jens Mostert.