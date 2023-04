Zorgmedewerkers met langdurige covid die arbeidsongeschikt zijn geraakt, kunnen een vergoeding van 15.000 euro per persoon krijgen. Minister Conny Helder (Langdurige Zorg) laat weten dat zorgpersoneel eenmalig dat bedrag kan ontvangen. Het gaat om mensen die in de eerste coronagolf in 2020 voor covidpatiënten hebben gezorgd en daardoor zelf ook ziek werden.