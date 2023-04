Banken ING en ABN AMRO onderaan in rode AEX

De banken ING en ABN AMRO behoorden vrijdag tot de grootste dalers in de AEX-index, die een eerdere winst weer uit handen moest geven. Ook elders in Europa stonden de bankaandelen onder druk. Een dag eerder gingen de banken juist nog flink vooruit na goed ontvangen resultaten van Deutsche Bank en Barclays. Beleggers lijken echter weinig risico te willen nemen voorafgaand aan de rentevergaderingen van de centrale banken in de Verenigde Staten en Europa, die volgende week op het programma staan.